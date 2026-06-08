وغادر نصير المزراوي، الظهير الأيمن في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الملعب بعد مرور 29 دقيقة من اللقاء الذي أقيم ملعب سبورتس إيلاستريتد في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وبعدها بدقائق، التحم الزلزولي بزميله شادي رياض وتعرض لإصابة في ساقه اليمنى استلزمت خروجه بين الشوطين.

ولم يتحدث الاتحاد المغربي لكرة القدم عن طبيعة إصابة لاعبيه ومدى خطورتهما.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة الزلزولي بالتواء في الرباط الداخلي للركبة، وهي إصابة يتوقع أن تحرمه من المشاركة في كأس العالم.

وأشار المصدر إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال غيابه لثلاثة أو أربعة أسابيع مع خضوعه لفحوصات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتعادل "أسود الأطلس" مع النرويج واحد لواحد في آخر ودية قبل خوض غمار كأس العالم 2026.

سجل المغاربة هدف التقدم في الدقيقة 8 بتسديدة رائعة من براهيم دياز، نجم ريال مدريد وهداف كأس أمم إفريقيا الماضية، بعد تمريرة حاسمة من عبد الصمد الزلزولي.

ومن المرتقب أن يفتتح زملاء أشرف حكيمي مشوارهم في المونديال بمواجهة البرازيل يوم السبت 13 مايو الجاري.