وأعلنت أمانة الإدارة المتكاملة للمخاطر والحماية المدنية في مكسيكو سيتي مرارا حالة التأهب باللون البرتقالي بسبب الأحوال الجوية في بعض مناطق العاصمة.

وتعد المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقاي واحدة من 104 مباراة في النسخة الموسعة من كأس العالم، في وقت يتوقع أن يكون للطقس تأثير كبير على مجريات البطولة بأكملها.

كما يهدد تشكل عاصفة استوائية قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ الأجواء في البلاد.

وتسبق المباراة الافتتاحية، التي تنطلق في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، مراسم افتتاح تستمر ساعة كاملة بمشاركة نجمة البوب شاكيرا التي ستؤدي أغنية كأس العالم.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكسيكو سيتي خلال الأيام الأخيرة مرارا في إغراق الشوارع بالمياه، كما تأثرت وسائل النقل العام، حيث توقفت بعض خطوط المترو عن العمل واضطرت السلطات إلى إغلاق مداخل عدد من المحطات.

وقد تتسبب العواصف في اضطرابات واسعة خلال منافسات كأس العالم التي تستضيفها المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

وخلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي، خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو، تأجلت عدة مباريات بسبب مخاطر الصواعق.

ومن المقرر كذلك أن ينظم المعلمون وسائقو الشاحنات والمزارعون في المكسيك مظاهرات خلال البطولة احتجاجا على مجموعة من المشاكل.

وبالإضافة إلى مكسيكو سيتي، تستضيف مدينتا غوادالاخارا ومونتيري أيضا مباريات في البطولة، علما بأن الملعبين الموجودين فيهما يقعان في بلديات مجاورة للمدينتين.