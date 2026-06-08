وكان إريكسن (34 عاما) وضع يديه على صدره أثناء المباراة وبدون أن تكون الكرة معه، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 65 من المباراة الودية الدولية التي جمعت الدنمارك وأوكرانيا، الأحد، في أودينس بالدنمارك.

وذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بعد المباراة، أن لاعب الوسط غادر أرض الملعب سيرا على الأقدام بمفرده بعد تلقيه الإسعافات من الطاقم الطبي، قبل أن يخضع لمزيد من الفحوص في مستشفى جامعة أودينس.

وفي تحديث نشره الاتحاد صباح الاثنين، قال طبيب المنتخب الدنماركي مورتين بويسين: "تحدثت مع كريستيان صباح اليوم، وهو بخير".

وأضاف: "إنه برفقة عائلته ويتمتع بمعنويات مرتفعة. والتوقعات تشير إلى أنه سيغادر المستشفى قريبا ويعود إلى منزله".

وأوضح بويسين في البيان أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: "يعتني جيدا باللاعبين وأفراد الجهاز الفني، ويواصل التواصل معهم بشكل منتظم".

وكان قد تم زرع جهاز مزيل رجفان ومقوم نظام القلب لإريكسن خلال الأشهر التي تلت تعرضه لسكتة قلبية أثناء المباراة الافتتاحية لمنتخب الدنمارك في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا عام 2021.

وبعد أقل من عام من هذا الحادث عاد إريكسن للعب. ويلعب حاليا مع نادي فولفسبورغ الألماني، ويرتبط بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

يذكر أن منتخب الدنمارك لم يتأهل لبطولة كأس العالم 2026.