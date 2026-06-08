وانطلق المنتخب السويسري إلى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا استعدادا لمباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد قطر في 13 يونيو.

وستواجه سويسرا نظيرتها البوسنة في 18 يونيو قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة كندا في 24 يونيو.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السويسري صورة لمعسكره التدريبي توضح مختلف المرافق من بينها منطقة حراس المرمى وصالة الألعاب الرياضية، وغرف الملابس، إلا أن اللافت كان تخصيص مساحة واسعة حول الملعب تحت مسمى "منطقة الثعابين" مع تحذير واضح للاعبين بضرورة الحذر.

وأثار التحذير دهشة الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع الإشارة إلى وجود أنواع من الثعابين السامة في المنطقة المحيطة بالمعسكر.

ولا يقتصر الحذر من الثعابين في معسكر كأس العالم على سويسرا فقط فقد طلب من منتخب النرويج أيضا توخي الحذر من هذه الزواحف الخطيرة بعد وصولهم إلى معسكرهم في منتجع وسبا غراندوفر في غرينسبورو، بولاية كارولاينا الشمالية.

وحث إيرلينغ هالاند ورفاقه على عدم "استفزاز" أي من الثعابين التي تعد شائعة جدا في غرينسبورو.

وذكرت السلطات المحلية أن هذا النوع من الثعابين شائع للغاية محذرة من استفزازه أو محاولة الإمساك به نظرا لخطورته.