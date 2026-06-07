إضافة إلى كونها المسابقة التي تضم أكبر عددا من المنتخبات، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبا وطنيا، وتستضيفها 16 مدينة في 3 دول، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تتميز هذه النسخة من المونديال بعضا من الأرقام الفريدة المتعلقة باللاعبين.

الإنفوغرافيك المرفق يكشف بعضا من هذه الأرقام المتعلقة باللاعبين الأصغر عمرا، ومن بينهم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، الذي يعد أصغر لاعب عربيا يشارك في نهائيات كأس العالم.

ويكشف الإنفوغرافيك أيضا عن اللاعبين الأطول والأقصر والأكبر والأصغر عمرا، إضافة إلى اللاعبين الأكثر مشاركة في بطولات كأس العالم.

الأصغر والأكبر

يعتبر اللاعب المصري حمزة عبد الكريم خامس أصغر لاعب في مونديال 2026، لكن هناك أيضا لاعبين عربيين آخرين صغيرين، أحدهما من تونس والآخر من المغرب.

يبلغ المهاجم في المنتخب المصري حمزة عبد الكريم من العمر 18 عاما و5 أشهر، بينما يبلغ اللاعب المغربي أيوب بوعدي من العمر 18 عاما 8 أشهر، وهو أصغر بقرابة شهر من اللاعب التونسي ريان اللومي (18 عاما و9 أشهر).

أما أصغر لاعب في البطولة، فهو اللاعب المكسيكي غيلبرتو مورا ويبغ من العمر 17 عاما و7 أشهر، بينما يبلغ اللاعب التشيكي هوغو سوتشوريك من العمر 17 عاما و11 شهرا، فيما يبلغ اللاعب الألماني لينارت كارل من العمر 18 عاما و3 أشهر، أقل بنحو شهر من السنغالي إبراهيما مباي (18 عاما و4 أشهر)، وهو أصغر من حمزة عبد الكريم بـ23 يوما فقط.

الجدير بالذكر أن هناك 22 لاعبا تقل أعمارهم عن 20 عاما، يشاركون في هذا المونديال.

أما أكبر اللاعبين عمرا، فهو حارس المرمى الاسكتلندي كريغ جوردون، ويبلغ من العمر 43 عاما و162 يوما.

يشار إلى أن هناك 7 لاعبين تجاوزوا سن الأربعين.

الأطول والأقصر

يوضح الإنفوغرافيك المرفق، أيضا، اللاعبين الأطول والأقصر، في كأس العالم 2026، حيث يحتل حارس مرمى النمسا فلوريان فييغيلي، صدارة اللاعبين من حيث الطول، إذ يصل طوله إلى 2.05 متر.

في المقابل، أي أقصر اللاعبين المشاركين في مونديال 2026، لا يزيد طول اللاعب البنمي سيزار يانيس على 1.60 متر فقط.

الأكثر مشاركة

ويواصل اللاعبان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية والمنافسة في ميادين كرة القدم.

فإلى جانب المنافسة على الجوائز وتسجيل الأهداف، تشهد بطولة كأس العالم الأخيرة حدثا تاريخيا يتمثل في المشاركة السادسة لكل منهما.