وبدأت الاحتفالات في ملعب إرجيليو هاتو المكتظ بالجماهير في العاصمة ويلمستاد، حيث شهد ما يقارب 15 ألف متفرج الفوز الساحق لمنتخبهم الوطني الملقب بـ"الموجة الزرقاء".

وباتت كوراساو التي لا تتجاوز مساحتها 444 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها حوالي 160 ألف نسمة، أصغر دولة في التاريخ تتأهل للمونديال.

وأثار هذا التأهل التاريخي للمنتخب حماسا كبيرا في أنحاء البلاد، وحظي اللاعبون بتشجيع حار من الجماهير بعد فوزهم على أروبا.

وساهم هذا الفوز أيضا في تخفيف مرارة الهزيمة الثقيلة أمام اسكتلندا 1-4، الأسبوع الماضي.

وتعتمد آمال كوراساو جزئيا على حملة تصفيات استثنائية، فبقيادة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات حجز المنتخب مقعده في كأس العالم بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 10 مباريات، محققا 7 انتصارات و3 تعادلات.

وكان أدفوكات استقال من منصبه في فبراير لرعاية ابنته المريضة، قبل أن يعود لقيادة الفريق في مايو، بعد فترة وجيزة قضاها مواطنه فريد روتن.

وتدخل كوراساو البطولة بطموح تحقيق مفاجأة في مجموعة صعبة تضم ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور.

ويخوض منتخب كوراساو أولى مبارياته في 14 يونيو أمام ألمانيا في هيوستن بافتتاح المجموعة الخامسة، قبل مقارعة الإكوادور في 21 منه في كنساس سيتي، ثم "الأفيال" بعد 4 أيام في فيلادلفيا.