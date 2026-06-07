وأعرب المدرب الألماني عن إحباطه من الأداء الذي وصفه بـ"العشوائي" لفريقه خلال الشوط الأول من المباراة، التي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بهدف نظيف في فلوريدا.

ووصلت بعثة المنتخب الإنجليزي إلى ولاية فلوريدا في بداية الأسبوع لإقامة معسكر تدريبي في أجواء حارة، وشهدت مباراة السبت أولى الوديتين المقررتين في الولايات المتحدة، حيث غير توخيل تشكيلة الفريق بالكامل بين الشوطين بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله هاري كين برأسية رائعة، إثر تمريرة عرضية من دجيد سبينس في الوقت بدل الضائع.

وظل هذا الهدف هو الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ريموند جيمس، الذي شهد حضورا جماهيريا متواضعا.

وأبدى المدرب رضا أكبر عن أداء الفريق في الشوط الثاني، مقارنة بالشوط الأول الذي أحبطه أسلوب بعض اللاعبين فيه.

وقال توخيل: "أنا راض عن النتيجة لكنني لست سعيدا للغاية بل أحببت الشوط الثاني أكثر من الشوط الأول. أعتقد أننا كنا أكثر شراسة وقوة في الشوط الثاني سواء في الاستحواذ على الكرة أو استعادتها وصنعنا المزيد من الفرص والتوغلات الجيدة داخل منطقة الجزاء، كما التزمنا بمراكزنا بشكل أفضل وهو ما منحنا سرعة أكبر في الأداء".

وتابع: "في الشوط الأول افتقدنا الالتزام بالمراكز وكان هناك الكثير من اللعب العشوائي. هذا الأمر تسبب في إبطاء إيقاع لعبنا وجعل عملية الضغط العكسي صعبة للغاية لأننا لم نكن في المواقع الصحيحة التي خططنا لها عند بدء الهجمات، وهذه هي خلاصة ما حدث في اللقاء".

وأضاف توخيل: "بوضع الأمور في سياقها فإن العديد من لاعبينا خاضوا خر مباراة مع بعضهم في نوفمبر الماضي، أي قبل نصف عام، وتدربنا معا 4 حصص فقط، كما أشركت التشكيلة بالكامل لمنح الجميع 45 دقيقة كاملة، وبالتالي لم يلعبوا سابقا بهذه التوليفة والخطط، يضاف إلى ذلك ظروف الطقس وأرضية الملعب ومن الطبيعي أن تظهر المباراة بهذا الشكل".

وأبدى توخيل ارتياحه لتعرض لاعبيه لهذه الأجواء التي وصفها بأنها "حارة للغاية" بعدما واجه الفريق بعض الأمطار والغيوم في مقر إقامته بويست بالم بيتش، كما عبر عن ارتياحه بعدم تعرض أي لاعب للإصابة على أرضية الملعب المتهالكة في تامبا، قبل خوض الودية الثانية أمام كوستاريكا في أورلاندو، الأربعاء.

وأضاف: "كان اللعب على هذه الأرضية صعبا للغاية لكنني أرى أنها لم تكن خطيرة لدرجة التسبب في إصابات، ولم نسجل أي إصابة أو مخاوف بهذا الشأن، لكن السطح كان غير مستو على الإطلاق، ومثل هذه الوضعية تجعل نقل الكرة وتحريكها سريعا أمرا معقدا، ولا تخدمك تماما عندما تكون مستحوذا على الكرة في معظم أوقات اللقاء".