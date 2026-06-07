ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن بسنديده قوله: "يمكنهم الدخول إلى الولايات المتحدة في الصباح، وفي نفس اليوم يتعين عليهم المغادرة".

كما أخبر بسنديده الصحفيين في تيخوانا، أن ما مجموعه 15 مسؤولا من الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، لحضور كأس العالم الذي يبدأ الخميس، علما أن إيران تخوض مباراتها الأولى ضد نيوزيلندا في 15 يونيو.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن رئيس الاتحاد المحلي مهدي تاج ومدير لوجستيات الفريق، من بين الذين لم يحصلوا على التأشيرة الأميركية.

وحصل جميع أعضاء الفريق الإيراني على تأشيرات لدخول المكسيك، التي تشارك في استضافة البطولة مع الولايات المتحدة وكندا، بينما تقام جميع مباريات إيران في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا على إيران في فبراير الماضي، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتخب الإيراني سيتمكن من الوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.

وقال الاتحاد الإيراني في مايو إنه سينقل المعسكر التدريبي للفريق من ولاية أريزونا الأميركية إلى تيخوانا في المكسيك، إلى الجنوب من سان دييغو في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تقام أول مباراتين للمنتخب الإيراني، ضد نيوزيلندا في 15 يونيو ثم بلجيكا في 21 من الشهر ذاته، في لوس أنجلوس، بينما من المقرر بعد ذلك أن تواجه إيران مصر في 26 يونيو في سياتل، بولاية واشنطن شمال غربي البلاد.