وافتتح برونو جيمارايش التسجيل مبكرا للبرازيل مستفيداً من خطأ دفاعي، قبل أن يدرك مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" التعادل لمصر في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مسجلا هدفه الدولي الثاني على التوالي بعد هدف الفوز أمام روسيا.

ورغم النتيجة، كان حارس المنتخب المصري مصطفى شوبير أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لعدة فرص محققة أمام فينيسيوس جونيور ورافينيا وإيغور تياغو، ليحافظ على توازن فريقه خلال الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع المدير الفني حسام حسن بمحمد صلاح، إلا أن الضغط البرازيلي أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 52، عندما استغل إندريك عرضية رافينيا وأسكن الكرة الشباك بقدمه اليسرى.

وشهدت المباراة أيضا تغييرا اضطراريا في صفوف البرازيل بخروج ويسلي للإصابة ودخول دانيلو في الدقيقة 17.