ويعتمد هذا السيناريو على إنهاء المنتخبين دور المجموعات في المركز الثاني، وهو احتمال لا يزال قائما وفق توقعات المتابعين والمحللين.

وتحمل المواجهة المحتملة أبعادا تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران، ما يعيد إلى الأذهان اللقاء الشهير الذي جمع المنتخبين في مونديال فرنسا 1998، والذي وصف حينها بـ"أم المباريات" و"أكثر مباريات كأس العالم شحنا سياسيا".

وشهدت تلك المباراة إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشرت قوات الشرطة بكثافة حول الملعب، فيما قدم اللاعبون الإيرانيون ورودا بيضاء لنظرائهم الأميركيين والتقط الفريقان صورة جماعية في رسالة سلام قبل انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز إيران 2-1، محققة أول انتصار لها في تاريخ كأس العالم.

وتجددت المواجهة بين المنتخبين في مونديال قطر 2022 وسط أجواء سياسية مشحونة على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، حيث رفض اللاعبون الإيرانيون ترديد النشيد الوطني، وانتهت المباراة بفوز الولايات المتحدة بهدف نظيف أهلها إلى الدور التالي وأقصى إيران من البطولة.

وبحسب توقعات شبكة "سي بي إس سبورتس"، تبدو الولايات المتحدة مرشحة لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني، فيما تتنافس إيران مع مصر على المركز الثاني في مجموعتها خلف بلجيكا، ما يجعل احتمال تكرار المواجهة بين المنتخبين واردا إذا سارت النتائج وفق هذه السيناريوهات.