ونقلت بلومبرج عن نقابة "يونيت هير لوكال 11"، أن قرار الإضراب حظي بتأييد 96 بالمئة من الأعضاء العاملين في الملعب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات العمالية مع شركة "ليجيندز جلوبال" (المقاول المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والشراب في الملعب). ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين المقبل.

وتمثل النقابة نحو ألفي عامل في قطاع الخدمات الغذائية بالملعب، من بينهم عمال خدمة تقديم الطعام والمشروبات، وغاسلو الصحون، والطهاة، وعمال التوظيف المؤقت أثناء وخلال وبعد المناسبات.

يذكر أن ملعب "سوفي"، الذي يعد الملعب الرئيسي لفريقي "لوس أنجلوس رامز" و"لوس أنجلوس تشارجرز" في دوري كرة القدم الأميركية، سيستضيف 8 مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة المرتقبة بين الولايات المتحدة وباراجواي، والمقررة في 12 يونيو الجاري، من 2000 دولار. فيما تقام المباراة التالية يوم 15 يونيو الجاري وتجمع بين منتخبي إيران ونيوزيلندا.