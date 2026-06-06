وسيواجه منتخب نجوم الدوري الأميركي فريقا من نجوم الدوري المكسيكي في المباراة السنوية التي تجمع أبرز اللاعبين في المسابقتين.

وجاء اختيار التشكيلة الأساسية عبر تصويت مشترك شارك فيه اللاعبون والجماهير ووسائل الإعلام، وضمت عدداً من النجوم المشاركين في كأس العالم، أبرزهم ميسي والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب لوس أنجليس إف سي.

كما شملت القائمة الأميركيين تيم ريم وسيباستيان برهالتر، والجنوب إفريقي مبيكيزيلي مبوكازي، إلى جانب مجموعة من أبرز لاعبي الدوري هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يستكمل مدرب شارلوت دين سميث القائمة النهائية باختيار 13 لاعباً إضافياً، فيما يضيف مفوض الدوري الأميركي لاعبين آخرين قبل الإعلان النهائي عن الفريق.