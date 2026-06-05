وأوضح مسؤول البيت الأبيض إن سفير إيران لدى المكسيك أبو ‌الفضل بسنديده قال الخميس، إن لاعبي المنتخب لم يحصلوا بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات ‌المتحدة، لكن التأشيرات ‌تم منحها خلال الليل.

وبعد مفاوضات متأخرة، كانت طهران استقرت على نقل مقر إقامة المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك بسبب مشكلات التأشيرات والشعور المتزايد في إيران بضرورة تقليل وجود الفريق في ‌الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى.

ومن المقرر ‌أن تهبط طائرة ⁠المنتخب في تيخوانا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ومن المقرر أن تخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في ⁠لوس انجليس التي ‌تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في ⁠سياتل.

وحولت حرب إيران كأس العالم - أكبر حدث رياضي عالمي - ⁠إلى منافسة جيوسياسية، حيث يبدو أن كلا من الجانبين يستغل البطولة في أغراض سياسية.

وهذه هي ​أول نسخة من كأس ⁠عالم، منذ انطلاقها ​عام 1930، تستضيف فيها الدولة المضيفة دولة هي في حالة حرب معها.

وقال السفير بسنديده إن الولايات المتحدة لم ​تصرح رسميا أبدا بأنها لا تريد أن يقيم المنتخب الإيراني على أراضيها.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام المشرعين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإدراج أفراد مرتبطين ​بالحرس ‌الثوري الإيراني ضمن وفدها إلى كأس العالم.

وقد ينطبق ذلك على عدد من ​لاعبي المنتخب الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري.