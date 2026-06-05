وطلب فيفا من المستفيدين دفع المبالغ المستحقة للتذاكر، حسبما صرح الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الجمعة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يؤكد فيفا أن حوالي 60 مشجعا من مشجعي كأس العالم 2026 تلقوا رسالة يوم الأربعاء 3 يونيو الحالي بشأن تذاكر تم منحها لهم مجانا نتيجة خطأ في عملية الدفع".

وأعرب فيفا عن "أسفه لهذا الخطأ وأي إزعاج قد يكون قد تسبب به"، ولكنه يطالب المشجعين بدفع المبالغ المستحقة.

وتابع: "التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعون لا تزال محجوزة، وقد تم دعوة المشجعين المتضررين لاستكمال سداد المبلغ المستحق".

أفادت التقارير أنه أمام المشجعين 7 أيام لإتمام عملية الدفع وإلا سيفقدون مقاعدهم.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا سوف تنطلق يوم الخميس المقبل.