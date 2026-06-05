وستكون اللعبة متاحة حصريا لمشتركي نتفليكس دون أي تكلفة إضافية، حيث يسعى الفيفا ‌إلى توسيع نطاق تفاعل المشجعين من خلال استراتيجيته الرقمية المحدثة.

وتم تطوير اللعبة ‌بالشراكة مع نتفليكس ‌جيمز ودلفي إنترآكتيف، وهي مصممة لتكون محاكاة كرة قدم سهلة الاستخدام، تتيح لممارسي اللعبة ومستخدمي المنصة المشاركة في تجربة البطولة.

وسيتمكن اللاعبون من الاختيار من بين ‌جميع الفرق 48 المشاركة في ‌كأس العالم ⁠ولعب المباريات في 16 ملعبا بالبطولة، مع وجود أكثر من 1200 لاعب في اللعبة.

ويستخدم هذا النموذج الهواتف الذكية كأجهزة تحكم، ⁠مما يتيح للمستخدمين ‌الاتصال بالتلفزيون عن طريق مسح رمز الاستجابة ⁠السريعة (كيو.ار كود) وفقا للفيفا. ويمكن لما يصل إلى أربعة ⁠مستخدمين اللعب معا.

وقال الفيفا إن الإطلاق يشكل جزءا من تحول أوسع في نهجه ⁠تجاه الألعاب بعد انتهاء شراكتها الطويلة الأمد مع "إي.آيه سبورتس"، والانتقال بدلا من ذلك إلى نظام بيئي متعدد الشركاء يهدف إلى توسيع نطاق وصوله عبر المنصات والجمهور.

ووصف فيفا اللعبة بأنها نقطة انطلاق لمشروع طويل الأمد، مع مزايا إضافية ودعم أوسع للمنصات وهو ما يتم التخطيط ‌له بعد الإصدار الأولي.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو.