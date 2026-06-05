وستتضمن المراسم الجديدة أيضاً رفع أعلام عملاقة للمنتخبات المشاركة، إضافة إلى دخول اللاعبين إلى أرض الملعب عبر ممر خاص يتم وضعه بالقرب من النفق المؤدي إلى الملعب.

وبموجب التعديلات الجديدة، لن يقتصر الحضور في مراسم ما قبل المباراة على التشكيلة الأساسية فقط، إذ سيشارك اللاعبون البدلاء أيضاً في الاصطفاف داخل أرض الملعب قبل صافرة البداية.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي فيفا لإضفاء طابع احتفالي أكبر على مباريات كأس العالم وتعزيز المشهد البصري للمباريات قبل انطلاقها.

وتقام بطولة كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا ‌والمكسيك، من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وستفتتح المكسيك البطولة بمباراة ضد جنوب إفريقيا.