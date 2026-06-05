والفوفوزيلا، وهي أبواق مصنوعة من أنبوب بلاستيكي طويل، ‌عنصر أساسي في مباريات كرة القدم في جنوب إفريقيا، واجتاحت العالم في كأس ‌العالم 2010 ‌في جنوب إفريقيا. لكنها تعرضت لانتقادات بسبب صوتها الذي يشبه في كثير من الأحيان أزيز سرب من النحل.

وإلى جانب أبواق الفوفوزيلا، يُحظر استخدام الصفارات ‌وأبواق الهواء وغيرها من الأجهزة ‌التي تصدر ⁠ضوضاء مفرطة في جميع ملاعب كأس العالم وعددها 16، بموجب قواعد السلوك الخاصة بالملاعب الصادرة عن الفيفا.

كما يُحظر استخدام الأجهزة التي تصدر ⁠أشعة ليزر ‌أو مؤشرات ليزر أو أي انبعاثات مماثلة.

وتنص قائمة ⁠المواد والتصرفات المحظورة على أن طلاء الجسم والوشم ⁠لا يعتبران من الملابس، كما يُحظر الركض عاريا أو ​إظهار الأجزاء الحساسة من الجسم.

كما ⁠حظر فيفا ​على المتفرجين إحضار قوارير مياه يمكن إعادة استخدامها إلى الملاعب، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتمكن ​القواعد السلطات المحلية من منع المخالفين من دخول الملعب أو إخراجهم منه.

وتقام بطولة كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة ​وكندا ‌والمكسيك، من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وستفتتح ​المكسيك البطولة بمباراة ضد جنوب إفريقيا.