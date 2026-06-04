وانتقل المنتخب الياباني من ملعب نادي أونال تيغريس، الذي كان مقررا أن يحتضن تدريبات الفريق، إلى ملعب "إل باريال" التابع لنادي رايادوس دي مونتيري، وفق ما أعلنه الوفد الياباني الخميس.

ولم يكشف الوفد عن الأسباب الرسمية وراء القرار، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن أرضية الملعب الأول كانت غير مستوية وتضم مساحات ترابية واضحة، مما أثار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في المكسيك ووجه الأنظار إلى جاهزية منشآت التدريب قبل البطولة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الياباني أول حصة تدريبية له في الملعب الجديد، الخميس، بالتوقيت المحلي.

ويبدأ منتخب اليابان مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة هولندا في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية يوم 14 يونيو، قبل أن يلتقي تونس في مونتيري يوم 20 من الشهر ذاته، ثم يواجه السويد في تكساس يوم 25 يونيو.

ويستعد المنتخب الياباني للبطولة من خلال معسكره الرسمي في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، حيث من المنتظر أن يصل الفريق مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة تحضيراته للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.