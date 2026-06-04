وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي "القصة تتواصل! بعد ​أن خاض موسما معارا إلى نادي لانس مع خيار الشراء قادما من روما خلال موسم ‌2025-2026، يواصل سعود عبد الحميد مشواره بقميص الفريق حيث وقع اللاعب عقدا يمتد حتى 2029، بعدما ‌كان أحد أبرز ‌المساهمين في تتويج الفريق بكأس فرنسا وضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا".

وانضم عبد الحميد إلى لانس في يوليو 2025، مستندا إلى خبرة كبيرة في الدوري السعودي وتجربة مفيدة مع روما.

وبصفته ظهيرا عصريا يتميز ‌بقدرات هجومية بارزة، احتاج اللاعب البالغ ‌من العمر 26 ⁠عاما إلى بعض الوقت للتأقلم، قبل أن يفرض نفسه تدريجيا ضمن تشكيلة لانس.

ودخل عبد الحميد التاريخ كأول لاعب سعودي يخوض غمار الدوري الفرنسي كما أنه اللاعب الوحيد ⁠المحترف أوروبيا في ‌تشكيلة السعودية.

وأضاف النادي "بفضل التزامه وروحه الإيجابية، أصبح عبد الحميد عنصرا أساسيا في ⁠النصف الثاني من الموسم، حيث شارك في 14 مباراة من أصل ⁠17 ممكنة مقدما أداء لافتا".

وساهم عبد الحميد في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا بعدما ​حل ثانيا في الدوري الفرنسي ⁠كما فاز بكأس فرنسا ​على حساب نيس.

وقال المدير الرياضي لنادي لانس جان-لوي ليكا "كان من الطبيعي الاستمرار مع سعود بعد الموسم الناجح الذي قدمناه ​معا. يمتلك سرعة وقدرة على إرسال العرضيات، وقد أكد ذلك بثماني تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من كونه أول سعودي في تاريخ الدوري الفرنسي، فقد كان تأقلمه طبيعيا. لقد ترك بصمته بأدائه وروحه الإيجابية، وكان ​من ‌الطبيعي أن يكون قرار الاستمرار متبادلا".

وتستهل السعودية مشوارها في المجموعة الثامنة لكأس العالم بمواجهة أوروغواي ​يوم 16 يونيو، قبل اللعب ضد إسبانيا وكاب فيردي.