وقال مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الخميس، إن ياسين منصور، نائب رئيس النادي، توصل لاتفاق نهائي مع المدرب علي فسخ تعاقده وتم توقيع عقود التسوية فعليا.

وأضاف :"سوف يحصل المدرب الدنماركي علي راتب شهر يونيو و4 شهور أخرى”.

يذكر أن عقد توروب مع الأهلي المصري كان مستمرا لعامين آخرين.

تولى توروب القيادة الفنية للأهلي في أكتوبر 2025 خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، وخاض مع الفريق 36 مباراة في مختلف المسابقات.

وحقق توروب مع الأهلي نتائج مخيبة للآمال شملت احتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري ليخسر البطولة التي كان يحمل لقبها في الموسم السابق، ثم خرج من دوري الأبطال الإفريقي بالهزيمة ذهابا وإيابا من الترجي التونسي، كما ودع كأس مصر على يد المصرية للاتصلات، وحقق بطولة وحيدة هي السوبر المصري.