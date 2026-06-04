وقبل أسبوع من انطلاق البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قال الاتحاد الإيراني لكرة القدم الخميس: "مع إصدار تأشيرات العضوين المتبقيين، اكتملت الآن عملية الحصول على تصاريح الدخول".

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى مدينة تيخوانا المكسيكية السبت.

وكانت إيران تريد في البداية إقامة معسكرها الأساسي في مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية، لكن تم نقله إلى تيخوانا، حيث قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة للسماح لإيران بالبقاء ليلا.

وسيخوض المنتخب الإيراني مبارياته في كأس العالم أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في لوس أنجلوس وسياتل.

وتقام المباراة الأولى للفريق يوم 15 يونيو.

وفي خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة، والتي بدأت نهاية فبراير الماضي، التقى مسؤولو كرة القدم الإيرانيون بمسؤولي الفيفا في تركيا مؤخرا، حيث كان المنتخب يستعد لكأس العالم، لكن لم تصدر أي معلومات حول ما جرى خلال ذلك الاجتماع.