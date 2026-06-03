ويتقاسم الدوسري، الذي كان في الثالثة من عمره عندما تحقق هذا الإنجاز، صدارة هدافي منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم مع سامي الجابر برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاء أحد أهداف الدوسري الثلاثة في البطولة الأبرز في مرمى الأرجنتين عندما أطلق تسديدة صاروخية حسمت ‌الفوز 2-1 على المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية، والذي مضى في طريقه نحو الفوز باللقب في قطر 2022.

وسيكون المنتخب السعودي ‌في أمس الحاجة إلى ‌مثل هذه الأهداف الحاسمة في مبارياته بمجموعة صعبة تضم إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، أملا في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب ضمن أول مركزين أو على أقل تقدير ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

ويخوض لاعب الهلال البطولة بمعنويات مرتفعة، إذ توج بكأس ‌ملك السعودية وإن تواصلت معاناة فريقه قاريا ‌بخسارته 4-2 بركلات الترجيح أمام ⁠السد القطري في دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة رغم أنه تصدر مجموعته بعدما أهدر نقطتين فقط في مشواره المؤلف من 8 مباريات.

كما اكتفى فريقه بالمركز الثاني في دوري المحترفين السعودي خلف النصر ⁠البطل.

أفضل لاعب في ‌آسيا مرتين

لكن الدوسري يستعد لخوض غمار البطولة باعتباره اللاعب السعودي الوحيد الذي فاز ⁠بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، عامي 2022 و2025، ما يزيد من أهمية ⁠دوره في خضم التغييرات التي طرأت على المنتخب.

وأقيل الفرنسي هيرفي رينارد في أبريل الماضي، قبل أقل من شهرين على انطلاق النهائيات في أميركا ⁠الشمالية بعد مسيرة من النتائج المخيبة للآمال، والتي أثارت مخاوف بشأن جاهزية السعودية لخوض البطولة في نسختها الموسعة التي تضم 48 فريقا.

واستعانت السعودية بالمدرب اليوناني جورجيوس دونيس في محاولة لإنقاذ الفريق. ويحظى لاعب الوسط السابق لفريقي بلاكبيرن روفرز وشيفيلد يونايتد بخبرة تدريبية واسعة في الكرة السعودية، لكن هذه ستكون تجربته الأولى مع المنتخبات.

وفي أول مباراة تحت قيادته، خسر المنتخب السعودي 2-1 أمام الإكوادور وديا، لكن هذا ليس مؤشرا بالضرورة على مآل المنتخب في المحفل ‌الأبرز في كرة القدم الدولية.

وفي ظل هذه المعطيات، تعول الجماهير السعودية على الدوسري بذكريات مواجهة الأرجنتين في قطر على أمل أن تحدث المفاجأة في الولايات المتحدة، حيث بدأت القصة برمتها قبل 32 عاما.