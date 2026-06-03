ارتدى بيليه هذا القميص ببلوغه 17 عاما عندما سجل هدفين ليساهم في فوز البرازيل بنتيجة 5-2 على السويد مستضيفة كأس العالم في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب راسوندا بالعاصمة ستوكهولم.

ويحتفظ الأسطورة البرازيلي الراحل بالرقم القياسي لكونه أصغر هداف في مباراة نهائية لكأس العالم.

وأهدى بيليه، الذي توفي عن عمر 82 عاما في ديسمبر 2022 إثر إصابته بسرطان القولون، هذا القميص بعد المباراة النهائية إلى زميله في السكن والفريق، ديدا.

واحتفظت عائلة ديدا بهذا القميص لسنوات قبل أن تعرض في متحف برازيلي ثم تذهب إلى مالكها الحالي الذي لم يكشف عن هويته في عام 2004.

وواصل بيليه توهجه بالتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة مع البرازيل في مونديال 1970 بالمكسيك التي تستعد لاستضافة نسخة العام الجاري مع كندا والولايات المتحدة.

وسيحتضن ملعب أزتيكا الذي شهد تتويج بيليه بكأس العالم في 1970 مباراة افتتاح مونديال 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا.