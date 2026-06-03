وقال روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، إن واشنطن لا تمانع دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمشاركة الرياضية إلى الولايات المتحدة، رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.

وأضاف: "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب".

وتأتي تصريحات روبيو قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، بينما يقيم معسكره في المكسيك خلال البطولة.

وتسلط التصريحات الضوء على التحديات السياسية والأمنية المرتبطة باستضافة البطولة، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية التزامها باستقبال المنتخبات المشاركة وفق متطلبات البطولة الدولية.