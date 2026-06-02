وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، جعل بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي، غوارديولا خياره الأول لتعويض خافيير ماسكيرانو الذي استقال الشهر الماضي.

وأوضح المصدر أن إدارة إنتر ميامي امتنعت عن تعيين بديل للأرجنتيني ماسكيرانو، وقررت الانتظار لمعرفة ما إذا كان يمكن إقناع غوارديولا بالانتقال إلى الولايات المتحدة لتدريب زملاء ليونيل ميسي.

ويدرك بيكهام أن استقطاب غوارديولا إلى إنتر ميامي سيكون "صفقة ضخمة" للنادي وللدوري الأميركي بشكل عام، كما أن ذلك سيتيح للمدرب الإسباني تدريب ليونيل ميسي، الذي دربه سابقا في برشلونة، مما يمنح النادي دفعة تسويقية كبيرة، وفق الصحيفة.

غير أن غوارديولا أوضح أن بيكهام يضيع وقته بمحاولة إقناعه بالعودة الفورية إلى عالم التدريب.

وتنحى غوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي نهاية الموسم بعد عقد مع السيتي، ويصمم على أخذ فترة راحة من كرة القدم لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته واستعادة طاقته.

وكان مسؤولو إنتر ميامي يأملون في أن تتاح لهم الفرصة للحديث مع غوارديولا شخصيا خلال بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، غير أن غوارديولا لا يبدو أنه يخطط للسفر إلى البطولة هذا الصيف.

وذكرت المصادر أن غوارديولا أبلغ المقربين منه أنه يرغب في أن تكون وظيفته التدريبية القادمة على مستوى المنتخبات الوطنية وليس الأندية، ما لفت انتباه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مسؤولو الاتحاد الإنجليزي قد أرادوا تعيين غوارديولا مدربا للمنتخب بعد استقالة غاريث ساوثغيت عام 2024، لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق.

ورغم فشل المحاولات السابقة، فإن غوارديولا ما زال ضمن قائمة اهتمامات المنتخب الإنجليزي، وسيكون الخيار الأول لخلافة توماس توخيل، الذي يمتد عقده مع "الأسود الثلاثة" حتى يورو 2028، غير أن أداء رفاق هاري كين في كأس العالم سيحدد مصيره.

أما غوارديولا، فيرى في منصب تدريب المنتخب الإنجليزي أمرًا جذابًا، وسيفكر بجدية في قبوله إذا عُرض عليه في المستقبل، بحسب ذات المصادر.