والسبت تغادر بعثة منتخب إيران من تركيا إلى إسبانيا، قبل التوجه إلى مقر إقامتها في المكسيك لخوض مونديال 2026، إلا أن اللاعبين لم يحصلوا بعد على التأشيرات اللازمة.

وقال رئيس الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإثنين: "سنغادر إلى إسبانيا يوم السبت، ومن هناك سيتوجه الفريق مباشرة إلى تيخوانا في المكسيك. سنحصل على التأشيرة المكسيكية غدا (الثلاثاء) أو بعد غد (الأربعاء)، ثم ستمنح لنا التأشيرة الأميركية بسرعة".

وينطلق المونديال في 11 يونيو الجاري، بعد أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أوقفتها هدنة بدأت في أبريل الماضي.

وقرر الإيرانيون نتيجة الحرب نقل مقر إقامتهم في البطولة من الولايات المتحدة إلى تيخوانا المكسيكية.

لكن البعثة لم تحصل حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى المكسيك أو الولايات المتحدة، التي تخوض فيها مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ضد نيوزيلندا في 15 يونيو، ثم بلجيكا في 21 منه في لوس أنجلوس، وأخيرا مصر في 26 يونيو في سياتل.

وبحسب رئيس الاتحاد الإيراني، الضابط السابق في الحرس الثوري، فإن الحرب ضد إيران "غيرت كل شيء بالنسبة للمنتخب. الوضع في البلاد، لا سيما الحرب، قلب جميع خططنا. خططنا لمباريات تحضيرية جيدة، بينها مباراة ضد إسبانيا، لكنها ألغيت" في فبراير.

كما تأثرت التحضيرات لمونديال 2026 بالصعوبات المالية الناجمة عن أزمة إيران الاقتصادية، خاصة الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، حسبما أفاد تاج.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد مالي الخميس في أنطاليا، بعدما واجه غامبيا الجمعة في المدينة نفسها.