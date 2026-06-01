وأوضح نونيز في تصريحات عبر إذاعة "فرانس إنتر"، أن عدد المعتقلين زاد بنسبة 45 بالمئة مقارنة بما حدث العام الماضي 2025، بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب الأوروبي ذاته.

وأشار الوزير إلى أن زيادة عدد المعتقلين مؤشر لكفاءة قوات الأمن في أداء واجبها، والتوقع مسبقا بإمكانية وقوع أحداث شعب.

واندلعت أعمال الشغب في مدن فرنسية عدة عقب فوز باريس سان جرمان باللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، حيث تعرضت المتاجر للنهب وتم إشعال النيران في بعض المناطق.

كما تجمع الآلاف بشارع الشانزليزيه في باريس، ووقعت اشتباكات بين ملثمين وقوات الأمن، التي استخدمت المقذوفات والغاز المسيل للدموع.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي أيضا إلى وجود 178 إصابة بين أفراد الأمن.