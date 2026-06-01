ولم يشارك أوتشوا، الذي كانت مشاركته الأولى في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، كثيرا مع المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة، لكنه تم استدعاؤه حيث يجمع أغيري بين الخبرة والشباب في تشكيلته المكونة من 26 لاعبا.

وكما ‌يضيف القائد إدسون ألفاريز والمهاجم راؤول خيمينيز خبرة إلى التشكيلة، في حين يضم الفريق مواهب صاعدة ‌مثل مهاجم وادي الحجارة ‌أرماندو غونزاليس ولاعب الوسط الشاب غيلبرتو مورا.

ومن المقرر أن يصبح مورا (17 عاما) أصغر لاعب يمثل المكسيك في كأس العالم، في حين يعد كل من أوبيد فارغاس وبرايان غوتيريز بين ‌أصغر اللاعبين في التشكيلة.

كما اختار أغيري لاعب الوسط ⁠المولود في إسبانيا ألفارو فيدالغو والمهاجم المولود في كولومبيا جوليان كينونيس، وهما لاعبان مجنسان أصبحا من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الوطني.

وتشارك المكسيك، التي وصلت إلى ⁠دور الثمانية عندما ‌استضافت كأس العالم آخر مرة عام 1986، في استضافة البطولة التي ⁠تقام من 11 يونيو إلى 19 يوليو، مع ⁠الولايات المتحدة وكندا.

وسيقود أغيري المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة الثالثة بعد أن قاده في نسختي 2002 و2010.

وتخوض المكسيك ⁠مباراة ودية أخيرة ضد صربيا، الخميس، قبل أن تلتقي جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم على ملعب "أزتيكا" يوم 11 يونيو.

وفيما يلي تشكيلة الفريق:

حراس المرمى: أوتشوا، وراؤول رانخيل، وكارلوس أسيفيدو.

المدافعون: خورخي سانشيز وإسرائيل رييس وسيزار مونتيس ويوهان فاسكيز وخيسوس غاياردو وماتيو تشافيز.

لاعبو الوسط: إريك ليرا وأوربيلين بينيدا وألفارو ​فيدالغو وبرايان غوتيريز ولويس رومو وإدسون ألفاريز وأوبيد فارغاس وغيلبرتو مورا ولويس تشافيز.

المهاجمون: روبرتو ألفارادو وسيزارهويرتا وأليكسيس فيغا وجوليان كينونيس وغيرمو مارتينيز وأرماندو غونزاليس وسانتياغو خيمينيز وراؤول خيمينيز.