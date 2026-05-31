وانطلق موكب الحافلة المكشوفة للفريق في شوارع شمال لندن وسط حضور جماهيري كبير، بعد أقل من 24 ساعة على خسارته أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة المجرية بودابست.

واصطف مئات الآلاف من المشجعين على جانبي الطرق للاحتفال مع لاعبي المدرب أرتيتا، الذين عادوا مباشرة من المجر للمشاركة في مراسم التتويج.

وكان أرسنال يأمل في الجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر النهائي القاري بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

وقال أرتيتا إن الفريق يجب أن يحول ألم خسارة النهائي إلى دافع لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدا أن النادي سيعمل على اتخاذ قرارات مهمة خلال الصيف من أجل الارتقاء إلى مستوى أعلى في الموسم المقبل.

وخلال الاحتفالات، حمل القائد مارتن أوديغارد كأس الدوري الإنجليزي على متن الحافلة التي جابت شوارع العاصمة البريطانية، فيما ظهر اللاعبون بمعنويات مرتفعة رغم خيبة الأمل الأوروبية.

من جانبه، أكد اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي أن الفريق يشعر بالفخر بما حققه هذا الموسم، مشيرا إلى أن خسارة نهائي دوري الأبطال ستكون حافزا لمواصلة التطور والسعي إلى المزيد من الألقاب في المستقبل.

وأضاف: "الاحتفال مع الجماهير يعني لنا الكثير، ونؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير لهذا الفريق".