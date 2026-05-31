وكان من ​المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا ‌المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك بينما حاول اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة.

وقال وزير ‌الرياضة جايتون مكنزي ‌في منشور عبر منصة "إكس" "الفضيحة المتعلقة بالسفر والتأشيرات التي تسبب فيها الاتحاد الجنوب إفريقي أمر محرج وغير عادل على الإطلاق تجاه اللاعبين والجهاز الفني". "أبلغت الاتحاد أنني أحتاج إلى تقرير ويجب اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه الفوضى. ‌إنهم يجعلوننا نبدو كالحمقى".

وقال الاتحاد ‌المحلي في بيان ⁠إن الفريق لم يتمكن من السفر صباح اليوم كما هو مخطط له بسبب "مشكلات تتعلق بالتأشيرات" لبعض اللاعبين والمسؤولين.

وأضاف البيان دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول المشاكل المحددة "يعمل الاتحاد ⁠الجنوب إفريقي على مدار ‌الساعة لضمان سفر البعثة إلى مكسيكو سيتي في أسرع وقت ممكن. لا ⁠زلنا ملتزمين بضمان استمرار استعدادات الفريق للبطولة على المسار الصحيح وفي ⁠الوقت نفسه سيواصل الفريق تدريباته في جوهانسبرج حتى موعد المغادرة".

اجتماع طارئ

خطط الاتحاد الجنوب إفريقي ​لعقد اجتماع طارئ مساء الأحد.

وتلعب ⁠جنوب إفريقيا في المباراة ​الافتتاحية لكأس العالم ضد المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة، في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو المقبل، وتشارك في النهائيات ​للمرة الأولى منذ أن استضافت البطولة عام 2010.

وكاد خطأ إداري في التصفيات أن يكلفها مقعدها في النهائيات عندما ألغي فوزها 2- 0 على ليسوتو بعد أن أشركت تيبوهو موكوينا غير المؤهل للمشاركة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ورغم ذلك، أنهى ​المنتخب ‌التصفيات متقدما بفارق نقطة واحدة على نيجيريا وبنين في مجموعته.

وستلتقي جنوب إفريقيا في المجموعة ​الأولى أيضا مع جمهورية التشيك (18 يونيو) في أتلانتا وكوريا الجنوبية (24 يونيو) في مونتيري.