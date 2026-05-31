وقادت ركلات الترجيح سان جرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، بعدما توج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، على حساب أرسنال الإنجليزي.

وتغلب باريس سان جرمان على أرسنال بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، السبت، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز، بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن الفرنسي عثمان ديمبيلي منح التعادل لسان جرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وقال حكيمي عقب المباراة: "ليس من السهل تحقيق اللقب مرتين متتاليتين، لكننا فعلناها".

وأضاف النجم المغربي: "أكرر دائما أن المدرب هو صاحب الكلمة العليا في النادي. نتبعه ونثق به. منذ اليوم الأول، أكد لنا أن الفريق أهم من اللاعب".

واختتم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي العام الماضي: "نحن سعداء للغاية بوجوده معنا. لقد بنينا ليس مجرد فريق، بل عائلة".

وأصبح سان جرمان ثاني فريق فقط في العصر الحديث يحتفظ بكأس دوري الأبطال، بعد ريال مدريد الإسباني، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018.