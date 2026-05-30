واعتمد الفيديو على تقديم لاعبي المنتخب بأسلوب بصري مستوحى من الحضارة الفرعونية، حيث ظهر نجوم "الفراعنة" بملابس تاريخية وتصميمات تحاكي النقوش والتماثيل الأثرية المعروضة في المتحف المصري.

وأكد الاتحاد المصري على صفحته، إنه استلهم الفكرة من المشجع المصري أشرف ربيع.

وأشاد متابعون بالفكرة التي جمعت بين عراقة التاريخ المصري والطموح الرياضي الحديث، خصوصا أنها انطلقت من مقترح قدمه أحد الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تتحول إلى عمل رسمي لتقديم المنتخب قبل مشاركته في المونديال.

وشهد المقطع ظهور المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، وهو يتجول داخل متحف أثري ويتأمل صور وتماثيل اللاعبين بملامح تعكس الفخر والثقة بهذا الجيل.

وتحمل الحملة رسالة رمزية تربط بين أمجاد الماضي وطموحات الحاضر، في وقت يستعد فيه المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، آملاً في تحقيق أفضل مشاركة له على الساحة العالمية.

ويعد تبني الاتحاد لفكرة أحد المشجعين نموذجا لنجاح التفاعل بين الجماهير والمؤسسات الرياضية، وتحويل الإبداع الجماهيري إلى جزء من الهوية البصرية الرسمية للمنتخب الوطني.