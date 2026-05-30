وكانت السلطات الفرنسية قد اتخذت إجراءات أمنية استثنائية قبل المباراة النهائية، حيث أقدمت العديد من المتاجر والمحال التجارية في جادة شانزلزيه الشهيرة على تركيب ألواح خشبية وحواجز لحماية واجهاتها الزجاجية، تحسبا لأي أعمال تخريب محتملة.

وبعد إعلان تتويج باريس سان جرمان باللقب الأوروبي الأغلى للمرة الأولى في تاريخه، خرج آلاف المشجعين إلى الشوارع للاحتفال، إلا أن بعض التجمعات تحولت إلى أعمال عنف وشغب، إذ أُضرمت النيران في مركبات وحاويات نفايات، بينما تعرضت بعض المتاجر والمنشآت لأضرار متفاوتة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من عدة مناطق في باريس، إلى جانب مواجهات متفرقة بين قوات الأمن ومجموعات من المشجعين، فيما عملت فرق الإطفاء على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

وتسلط هذه الأحداث الضوء مجددا على التحديات الأمنية التي ترافق الاحتفالات الرياضية الكبرى في فرنسا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناسبات التاريخية التي تستقطب أعداداً هائلة من الجماهير.

ورغم أن غالبية مشجعي باريس سان جرمان احتفلوا بالإنجاز التاريخي بشكل سلمي، فإن أعمال الشغب التي شهدتها بعض أحياء العاصمة ألقت بظلالها على ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية خالصة للنادي الباريسي وجماهيره.