وتغلب سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح، السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، ليتوج بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي بلقب هداف تلك النسخة من المسابقة، بعدما أحرز 15 هدفا خلال مسيرته بالبطولة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، الذي ودع المنافسات من دور الثمانية على يد بايرن ميونخ الألماني.

وتفوق مبابي بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحصل خلالها مبابي على الجائزة المرموقة، بعدما سبق أن نالها في موسم 2023 - 2024 مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بالاشتراك مع كين، حيث سجل كل منهما 8 أهداف نذاك، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها قائد منتخب فرنسا بالجائزة بمفرده.