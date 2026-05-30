فعلى ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست تقدم أرسنال في الدقيقة 6 من بداية المباراة بهدف الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يتعادل باريس سان جيرمان بهدف من ضربة جزاء سجلها عثمان ديبملي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

واحتكم الفريقان لضربات الجزاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي ابتسمت للفريق الفرنسي الذي فاز بنتيجة 4 / 3 ليحتفظ بلقب البطولة التي توج بها الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وتعتبر هذه هي المرة 12، التي تلعب فيها ركلات الترجيح دورا حاسما في تحديد هوية البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1956، كما أنها الأولى منذ فوز ريال مدريد الإسباني باللقب على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد في موسم 2015 / 2016.

وأصبح سان جيرمان ثاني فريق فقط في العصر الحديث يحتفظ بكأس دوري الأبطال، بعد ريال مدريد الإسباني، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث لسان جيرمان في سجل لقاءاته مع أرسنال بمختلف المسابقات القارية، مقابل فوزين للفريق الإنجليزي، فيما فرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.

وأصبحت هذه هي البطولة الخامسة، التي يتوج بها سان جيرمان هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي، بعدما سبق أن توج بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي، على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

كما حصد فريق العاصمة الفرنسية لقب كأس القارات للأندية في كانون الأول الماضي، بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي في النهائي، أعقبها حصوله على كأس السوبر الفرنسي أمام غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا في النهائي خلال يناير الماضي، ثم توج أيضا بالدوري الفرنسي في وقت سابق من الشهر الحالي.

في المقابل، كان أرسنال، الذي يشارك في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 2005 / 2006، يأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليكتفي خلال الموسم الحالي بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصل عليه هذا الشهر، بعد غياب 22 عاما.