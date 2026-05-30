وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف تعادل سان جيرمان في الدقيقة 65، بعدما كان أرسنال قد تقدم عن طريق لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة.

ويعد هدف ديمبلي هو الهدف رقم 45 لباريس سان جيرمان هذا الموسم في دوري الأبطال ليعادل بذلك ما حققه برشلونة الإسباني في موسم 1999 / 2000.

كذلك سجل ديمبلي هدفه الثاني هذا الموسم في دوري الأبطال خلال 13 مباراة بقميص فريقه، الذي يحمل لقب المسابقة.

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الأولى التي تحتسب في نهائي دوري الأبطال منذ نهائي نسخة 2018 / 2019 بين توتنهام وليفربول، حيث سجل الأخير من ركلة جزائية عن طريق لاعبه محمد صلاح في الفوز 2 / صفر.