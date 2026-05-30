وجاء هدف هافيرتز بعد 6 دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية ليكون أسرع هدف في نهائي البطولة، منذ هدف المصري محمد صلاح الذي سجله بعد دقيقة و48 ثانية لفريقه ليفربول في مرمى توتنهام عام 2019.

أما أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ نهائي الأبطال، فهو المُسجل باسم الإيطالي باولو مالديني مدافع ميلان السابق، والذي أحرزه في شباك ليفربول بنهائي عام 2005 التاريخي، حيث جاء الهدف بعد 52 ثانية فقط.

وكان الهولندي روي مكاي قد سجل أسرع هدف في تاريخ البطولة على الإطلاق وليس في النهائيات فقط، وذلك لفريقه بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في عام 2007 وذلك بعد 10.12 ثوان من انطلاق المباراة.