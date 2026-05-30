وبدأ منتخب نسور قرطاج الأسبوع الماضي، في مدينة طبرقة الساحلية (شمال غرب) معسكره الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم، وذلك بحضور 26 لاعبا تم اختيارهم من قبل المدرب صبري لموشي لخوض البطولة.

وأثارت وسائل الإعلام التونسية أزمة قوية في أوساط معسكر المنتخب بعد تداول صور لنجل المدرب صبري لموشي في ملعب التدريبات ونزل الإقامة مما فجّر ضجة قوية وانتقادات لاذعة تجاه المدرب ومسؤولي اتحاد الكرة في تونس، إذ اعتبر كثير من المتابعين أن وجود نجل المدرب داخل مقر الإقامة وفي تدريبات اللاعبين سيشتت تركيزهم ويثير تأويلات عدة بشأن جدية التحضيرات.

جدل لا ينتهي وردّ رسمي

وكان ظهور يانيس لموشي، الشاب العشريني، نجل المدرب صبري لموشي في ملعب التدريبات وخلال التقاط الصورة الرسمية لمنتخب تونس قد فجّر سيلا من ردود الأفعال الغاضبة، إذ اعتبر عدد من النشطاء على منصات التواصل أن الجهاز الفني أفقد مسار الإعداد للمونديال جانبا من جديته، إذ لم يسبق لأي مدرب أن اصطحب معه أحد أفراد عائلته لمعسكر إعدادي رسمي.

وردّ عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم وسام اللطيف على الضجة التي أحدثها وجود نجل المدرب لموشي بالقول إن الأخير طلب بالفعل أن يكون ابنه حاضرا في معسكر المنتخب الأول طوال التحضيرات والمشاركة في النهائيات، ولكن اتحاد الكرة قرر بعد نقاش مع الجهاز الفني رفض الطلب.

وقال اللطيف في تصريحات خلال معسكر منتخب نسور قرطاج: "المسألة أخذت أبعادا أخرى ونحن نريد التركيز على نجاح الفترة الإعدادية الحاسمة، المدرب طلب بالفعل أن يكون ابنه حاضرا معه في فترة النهائيات مع التعهد بأن يتكفل بنفقات سفره وإقامته في نزل إقامة اللاعبين، ولكن تم رفض الأمر بعد التشاور، الأمور عادت إلى طبيعتها ولا نريد أن نجعل من تلك المسألة أزمة بحد ذاتها".

بدوره، أبدى صبري لموشي موجة من الغضب مساء الخميس خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في معسكر منتخب نسور قرطاج في طبرقة، قائلا إن بعض وسائل الإعلام حولت وجود ابنه في معسكر إقامة اللاعبين إلى أزمة كبرى.

وقال لموشي: "أريد الحديث كأب وكمدرب في الآن نفسه، ما الذي أزعجكم في وجود نجلي في مقر الإقامة؟ هل أخطأ في حق أحد، أردت أن يكون بجانبي خلال فترة هامة جدا في حياتي وحياته، لكن وسائل الإعلام بدلا من إثارة مواضيع عميقة مثل حظوظنا في بلوغ الدور الثاني، راحت تتحدث عن وجود نجلي في نزل إقامة المنتخب، هو الآن غادر وللأسف كان حزينا لأن الأزمة التي أثرتموها لم يكن هناك طائل من ورائها".

أزمة علي العابدي

وبجانب الضجة التي أحدثها نجل المدرب صبري لموشي، أثار المدافع علي العابدي أزمة أخرى في طريق تحضيرات منتخب بلاده للمونديال، بعدما التحق الخميس بمعسكر النسور دون موافقة ناديه نيس الفرنسي، الذي خاض أمس الجمعة مباراة حاسمة في ملحق تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ووصل العابدي (32 عاما) إلى مقر معسكر نسور قرطاج على الرغم من رفض إدارة نيس التي أصدرت لاحقا بيانا رسميا قالت فيه إن لاعبها وجد نفسه في موقف صعب بين التزاماته الدولية مع بلاده وبين واجبه تجاه ناديه.

وقال الفريق الفرنسي إنه تواصل مع الاتحاد التونسي لكرة القدم لطلب إرجاء التحاق العابدي بمعسكر التحضيرات بعد خوض مباراة هامة أمام سانت إيتيان في ملحق تفادي الهبوط ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الجانب التونسي.

لكن النادي كشف في البيان ذاته أن العابدي قرر التجاوب مع دعوة نيس وعاد سريعا إلى فرنسا لخوض المباراة المصيرية مضيفا أن "تعقيد الجدول الزمني لمواعيد الفيفا كان عاملا أساسيا وراء الأزمة، ومع ذلك، أصرّ اللاعب على حضور مباراة الملحق الأولى وهو مصمم على المشاركة في مباراة الإياب الجمعة".

مخاوف قبل المونديال

وتسببت الإشكاليات التي اخترقت مسار تحضيرات منتخب تونس في إثارة مخاوف الشارع الرياضي من الفشل في تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم 2026، لكن المدرب صبري لموشي أكد تمسك فريقه بالدفاع عن حظوظه في مشاركة مشرفة في البطولة رغم صعوبة المهمة أمام منتخبات كبيرة تتقدمها هولندا.

وقال لموشي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "سنخوض المنافسات بروح قتالية عالية وانضباط كبير، إذ لم يكن لنا هدف واضح وهو التأهل للدور الثاني فلماذا نسافر من الأساس؟ حظوظنا موجودة وسندافع عنها بشراسة".

ودعا لموشي الجماهير التونسية إلى مواصلة دعم المنتخب، وأقر بوجود رغبة حقيقية في المنتخب سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني لتحقيق نتائج لافتة ورفع راية البلاد، وفق وصفه.".

ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم، الأولى أمام النمسا في الأول من يونيو المقبل، والثانية ضد بلجيكا في السادس من الشهر ذاته، قبل انطلاق منافسات كأس العالم..

وتلعب تونس منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا والسويد واليابان وذلك في سابع مشاركة له في النهائيات، والثالثة تواليا، ويبدأ نسور قرطاج مشوارهم في البطولة يوم 15 يونيو المقبل بملاقاة المنتخب السويدي.

ولم يسبق لنسور قرطاج خلال مشاركاتهم الست السابقة أن تجاوزوا الدور الأول من كأس العالم.