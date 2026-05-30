وجاء الإعلان في بيان صحفي السبت، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الاماراتي.

ووجه الاتحاد الإماراتي في بيانه الشكر للمدرب الروماني على الفترة التي تولى فيها قيادة المنتخب، كما قال الاتحاد أيضا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وكان كوزمين أولاريو تولى تدريب المنتخب الإماراتي رسميا في 18 أبريل 2025، بعقد يمتد لعامين، خلفا للمدرب البرتغالي باولو بينتو ولم ينجح هذا الثنائي في تأهيل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026 .

وكان كوزمين مدربا لفريق الشارقة الإماراتي الذي حقق معه العديد من الألقاب قبل الانتقال لتدريب المنتخب .