وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب، إن الجهاز الفني قرر استبعاد أقطاي عبدالله من القائمة الأولية، مع اعتماد قائمة نهائية تضم 26 لاعبا لخوض منافسات البطولة.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، وكريم حافظ.

وفي خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد "دونغا"، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود حسن "تريزيغيه"، إبراهيم عادل، وهيثم حسن.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

وأوضح إبراهيم حسن أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى الولايات المتحدة، السبت، لاستكمال الاستعدادات للمونديال، حيث يخوض "الفراعنة" مباراتهم الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتشهد نسخة 2026 من كأس العالم مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.