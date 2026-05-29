وزار السفير أبو الفضل بسنديده مدينة تيخوانا الحدودية شمال غربي المكسيك، حيث نقل الإيرانيون مقر إقامتهم بدلا من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأميركية.

وقال السفير في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "الدولة الواقعة شمالا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، لم تف بالتزاماتها باستضافة المنتخب الإيراني.

وأضاف: "لا نعلم ما إذا كانوا سيمنحون اللاعبين تأشيرات أم لا".

وسيخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات في مدينتين على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهما لوس أنجلوس وسياتل.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج صرح في وقت سابق، أن مسؤولي اللعبة يأملون في منح اللاعبين تأشيرات دخول متعددة.

وتابع بسنديده: "نحن لا نشارك في كأس العالم على قدم المساواة. لم نتمكن من إخضاع فريقنا للتمارين بالشكل المطلوب".

وترافق مشاركة إيران في المونديال التوترات، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو ضد نيوزيلندا، وفي 21 منه أمام بلجيكا، ثم في سياتل ضد مصر بعد 5 أيام.