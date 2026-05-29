فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ونشأة منتخب روسيا الوليد في هذا الوقت، أبرم الاتحاد المحلي لكرة القدم صفقة مع شركة "أديداس" الألمانية عام 1992 لتزويد المنتخب بالملابس، استمرت لعام واحد.

وبين عامي 1993 و2008، تولت شركتان أميركيتان هذه المهمة، هما "ريبوك" (من 1993 إلى 1996)، ثم "نايكي" (من 1997 إلى 2008).

ومن بعدها عاد "الدب الروسي" إلى "أديداس" بعقد طويل الأمد.

لكن مع بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022 تغير الموقف، وفسخت الشركة الألمانية عقدها مع روسيا في خضم العقوبات الغربية الكبيرة التي فرضت على موسكو وشملت معظم مناحي الحياة.

ومنذ عام 2024 حتى الآن، يرتدي لاعبو المنتخب، المحروم من المشاركات العالمية والأوروبية على خلفية حرب أوكرانيا، قمصانا من علامة "يوغل" الروسية، وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها على ملابس محلية.

وتعد "يوغل" شركة ملابس رياضية ناشئة، إذ تأسست في موسكو عام 2015 على يد رجل الأعمال الروسي من أصل أرميني أرتور موفسيسيان، وهو ابن رياضي ومدرب ألعاب قوى سابق.

يشار إلى أن عقوبات "أديداس" لم تقتصر فقط على إنهاء الشراكة مع منتخب روسيا، بل إن الشركة تخارجت من السوق الروسية في مارس 2022، حيث علقت جميع متاجرها وعمليات التجارة الإلكترونية في أنحاء البلاد.

وبحلول أكتوبر 2022، أكدت الشركة أنها ستنهي عملياتها التجارية في روسيا بشكل نهائي.