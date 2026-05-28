وسجل البديل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (65) هدف المباراة الوحيد، في أول ظهور له بقميص المنتخب الوطني.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب لوكالة فرانس برس "البعثة تطير السبت إلى ولاية أوهايو الأميركية لخوض معسكر مغلق هناك ينتهي بخوض المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل في 6 يونيو، ثم يغادر المنتخب في اليوم التالي إلى سيوكن في ولاية واشنطن مقر معسكره في المونديال".

وكانت ودية الخميس الثالثة للفراعنة استعدادا للمونديال بعد الفوز على السعودية في جدة 4-0 والتعادل مع إسبانيا بطلة أوروبا في برشلونة من دون أهداف في مارس الماضي.

ودفع المدير الفني حسام حسن بتشكيلة شهدت عودة قلب الدفاع محمد عبد المنعم للعب أساسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

واستمر مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفراعنة، فيما قاد عمر مرموش الهجوم في ظل غياب محمد صلاح الذي فضل حسام حسن اراحته بعدما انضم للمعسكر صباح الخميس فقط.

وأجرى حسام حسن عدة تغييرات بشكل مبكر بدأها بعد قرابة نصف ساعة فقط على البداية، وذلك في محاولة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في الودية قبل الأخيرة للفراعنة والتي شهدت حضور جماهيري بلغ قرابة 35 ألف متفرج.

وبعد شوط أول سلبي، سجل زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 بعدما أرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجانب الأيمن قابلها برأسية قوية من مسافة قريبة سكنت شباك الحارس الروسي ستانيسلاف أكاتسيف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاركة لاعب شباب برشلونة الإسباني حمزة عبد الكريم ليسجل حضوره الأول بقميص المنتخب الأول.

وتألق عبد الكريم في كأس العالم لتحت 17 سنة التي أقيمت في قطر العام الماضي، لينضم بعدها معارا مع أحقية الشراء من الأهلي إلى فريق برشلونة للشباب.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن عن استبعاد لاعب واحد من القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المونديال حيث يلعب في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستهل المنتخب المصري مبارياته أمام بلجيكا يوم 15 يونيو في سياتل قبل مواجهة نيوزيلندا في فانكوفر الكندية في 22 منه، ومن ثم يعود لسياتل لملاقاة إيران يوم 27 يونيو.



