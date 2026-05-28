تتجه الأنظار في كأس العالم 2026 إلى مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، يتقدمهم الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في بطولة قد تكون الأخيرة لهما على المسرح العالمي.
ويبرز أيضا الفرنسي كيليان مبابي الذي يسعى لترسيخ مكانته كوريث للثنائي التاريخي، إلى جانب النرويجي إرلينغ هالاند والإسباني الشاب لامين يامال الذي يُنظر إليه كأحد أبرز مواهب الجيل الجديد.
كما تضم القائمة الإنجليزي جود بيلينغهام، والأميركي كريستيان بوليسيتش، إلى جانب أسماء أخرى مرشحة لخطف الأضواء في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.