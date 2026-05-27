ويدين الفريق الإنجليزي بتتويجه التاريخي إلى مهاجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، مانحا النادي اللندني أول لقب قاري في تاريخه الممتد لـ120 عاما

وجاء التتويج في أمسية وداع خاصة للمدرب النمساوي أوليفر غلاسنر الذي خاض مباراته الأخيرة مع الفريق بعد فترة ناجحة بدأت عام 2024، قاد خلالها النادي إلى أول ألقابه المحلية عبر كأس إنجلترا، ثم الدرع الخيرية، قبل أن يختتم مشواره بالتتويج الأوروبي.

كما منح كريستال بالاس إنجلترا لقبها الأوروبي الثاني هذا الموسم بعد تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، فيما يترقب الإنجليز نهائي دوري الأبطال بين أرسنال وباريس سان جيرمان.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية لرايو فايكانو في الشوط الأول، مع فرص خطيرة للبرازيلي أليماو وأوناي لوبيس، قبل أن يرد كريستال بالاس بمحاولات متأخرة أبرزها رأسية تيريك ميتشل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، استغل ماتيتا كرة مرتدة من الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا بعد تسديدة بعيدة لآدم وارتون، ليسكنها الشباك من مسافة قريبة.

وكاد الفريق الإنجليزي أن يعزز تقدمه عبر ركلة حرة للاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا ارتدت من القائمين، قبل أن يتألق باتايا مجدداً في التصدي لمحاولة جديدة من ماتيتا.