ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر مقطع فيديو لتدريبات الفراعنة التي شهدت حماسا وقوة قبل مواجهة روسيا الودية مساء الخميس على استاد القاهرة.

وأرفق صانعو الفيديو لقطات التدريب بموسيقى عمر خيرت.

ويخوض الفراعنة مواجهتهم الأولى والأخيرة بالقاهرة وديا ضد روسيا قبل التوجه إلى أميركا لخوض منافسات كأس العالم.

واكتملت صفوف الفراعنة بوصول ثلاثي الهجوم محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي وحمزة عبد الكريم مهاجم شباب برشلونة.

وتلعب مصر بالمجموعة السابعة بكأس العالم ضد منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، بحثا عن فوزها الأول في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.