وتقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو ، حيث يلعب المغرب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا.

وشملت القائمة التي أعلنها حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر "إكس" كل من:-

حراسة المرمى: ياسين بونو – أحمد رضا تاجناوتي – منير الكاجوي

خط الدفاع: نصير مزراوي – أناس صلاح الدين – يوسف بلعمري – أشرف حكيمي – زكريا الوحدي – شادي رياض – نايف أكرد – رضوان هلهل – عيسى ديوب

خط الوسط: سمير المرابط – أيوب بوعدي – نايل العيناوي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس –إسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبدالصمد الزلزولي – شمس الدين طالبي – سفيان رحيمي – أيوب الكعبي – إبراهيم دياز – ياسين جسيم – أيوب الميموني.