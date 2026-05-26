أعلن محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، الثلاثاء قائمة اللاعبين المُشاركين في بطولة كأس العالم 2026.
وتقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو ، حيث يلعب المغرب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا.
وشملت القائمة التي أعلنها حساب الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر "إكس" كل من:-
حراسة المرمى: ياسين بونو – أحمد رضا تاجناوتي – منير الكاجوي
خط الدفاع: نصير مزراوي – أناس صلاح الدين – يوسف بلعمري – أشرف حكيمي – زكريا الوحدي – شادي رياض – نايف أكرد – رضوان هلهل – عيسى ديوب
خط الوسط: سمير المرابط – أيوب بوعدي – نايل العيناوي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس –إسماعيل صيباري
خط الهجوم: عبدالصمد الزلزولي – شمس الدين طالبي – سفيان رحيمي – أيوب الكعبي – إبراهيم دياز – ياسين جسيم – أيوب الميموني.