وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الثلاثاء، أن مشروع مورينيو مع ريال مدريد جاهز، لكنه توقف بسبب انتخابات رئاسة النادي، مضيفة أن مورينيو سيوقع عقدا يمتد لموسمين إضافيين مع موسم ثالث اختياري إذا نجح في الفوز بالدوري، لكن التوقيع الرسمي لن يتم إلا بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسا للنادي.

وذكر المصدر أن مورينيو قدم لإدارة ريال مدريد تقريرا بالمراكز التي يحتاج الفريق لدعمها في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه لم يحدد أسماء معينة، تاركا حرية الاختيار لإدارة "الميرينغي".

وطلب مورينيو التعاقد مع قلب دفاع أو اثنين، وظهير أيمن، ثم ظهير أيسر، إضافة إلى لاعب وسط دفاعي ليكون بديلا لأوريلين تشواميني، ولاعب وسط مبدع على طريقة النرويجي فريدريك أورسنيس الذي يدربه في نادي بنفيكا البرتغالي.

ولم يطلب مورينيو إجراء أي تغييرات على خط الهجوم، غير أنه طلب التعاقد مع ظهير أيسر في المستقبل.

واشترط مورينيو على ريال مدريد أخذ رأيه في الصفقات المطلوبة، وأن تحترم مختلف الأقسام وهيكلة النادي دون أي تدخلات أو تجاوزات في الصلاحيات.

وتدرك إدارة ريال مدريد ضرورة إجراء بعض التعديلات في تشكيلة الفريق وجلب لاعبين جدد، مع السماح برحيل لاعبين آخرين، مثل دافيد ألابا وداني كارفاخال.