ولعب محمد صلاح طيلة المواسم التسعة التي أمضاها مع ليفربول في مركز الجناح، مسجلا خلالها 275 هدفا في مختلف المنافسات، وتوج بالدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن إيجاد بديل بنفس أداء وفعالية صلاح "سيكون مستحيلا"، غير أن "الريدز" بدأوا البحث بنشاط عن لاعب يمتلك المواصفات المناسبة لهذا الجناح.

وذكر المصدر أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي، لاعب فريق لايبزيغ الألماني، من بين أبرز الخيارات لتعويض مكان صلاح.

ويبلغ ديوماندي 19 عاما، ولعب 9 مباريات مع منتخب بلاده، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده حوالي 100 مليون يورو، وتابع ليفربول اللاعب عن قرب طيلة هذا الموسم الذي سجل فيه 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة مع ناديه في جميع المسابقات.

وسبق لليفربول أن تعامل مع لايبزيغ الألماني وأبرم معه صفقات مثل دومينيك سوبوسلاي، وإبراهيما كوناتي، ونابي كيتا، ما قد يمكن ليفربول من خفض سعر الانتقال.

ورغم أن ديوماندي يحتل مكانة كبيرة في قائمة ليفربول، إلا أن النادي يراقب عدة أسماء أخرى من بينها أنتوني غوردون الذي يلعب في نادي نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن "سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز" تجعل استقطابه إلى "أنفيلد" صفقة "جذابة" بالنسبة لليفربول.

أما المرشح الثالث فهو برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جرمان، وسبق أن طرح اسمه العام الماضي في "أنفيلد"، لكن إدارة "الريدز" تراجعت عن التعاقد معه خوفا من إعاقة تطور الموهبة الشابة ريو نغوموها.