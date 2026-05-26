ويبدأ "النشامى" مشوارهم في البطولة بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو، ثم الجزائر يوم 23 من الشهر ذاته، قبل الاصطدام بالأرجنتين في 28 يونيو، في اختبارات قوية للفريق الذي يقوده المدرب المغربي جمال السلامي.

ورغم اعتماد المنتخب الأردني على الأداء الجماعي، فإن الأنظار تتجه إلى 4 لاعبين يمثلون الركائز الأساسية للفريق، خاصة بعد غياب المهاجم يزن النعيمات إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال بطولة كأس العرب 2025.

ويتصدر القائمة النجم موسى التعمري، المحترف في صفوف رين الفرنسي، والذي يلقب بـ"ميسي الأردن" بفضل مهاراته الفردية وقدرته على المراوغة وصناعة الفارق هجوميا.

ويعوّل الشارع الرياضي الأردني كثيرا على التعمري، البالغ من العمر 28 عاما، بعدما لعب دورا بارزا في تأهل المنتخب إلى كأس العالم، كما ساهم في وصول الأردن إلى نهائي كأس آسيا 2024 في قطر.

وشهدت مسيرة التعمري تطورا لافتا، بعدما بدأ مع شباب الأردن، قبل أن يخوض تجارب احترافية في قبرص وبلجيكا، لينتقل لاحقا إلى الدوري الفرنسي، حيث رسخ مكانته مع رين، وشارك في نحو 50 مباراة خلال موسم ونصف.

وعلى الصعيد الدولي، سجل التعمري 21 هدفا في 70 مباراة بقميص الأردن، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وفي الخط الأمامي أيضا، يبرز علي علوان، مهاجم نادي الكرمة العراقي، الذي فرض نفسه كأحد أبرز العناصر الهجومية، بعدما توج هدافا لكأس العرب 2025 برصيد 6 أهداف.

ويمتاز علوان بالقوة البدنية والسرعة والحس التهديفي، إضافة إلى التزامه التكتيكي، وكان له تأثير مباشر في مشوار التأهل للمونديال بعدما سجل 9 أهداف في التصفيات.

أما دفاعيا، فيمثل يزن العرب أحد أهم أعمدة المنتخب، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على قراءة اللعب وبناء الهجمات من الخلف.

وخاض يزن العرب تجارب احترافية متعددة في ماليزيا والعراق وقطر وكوريا الجنوبية، كما يمتلك خبرة دولية واسعة بأكثر من 70 مباراة مع المنتخب الأردني.

وفي خط الوسط، يعوّل الأردن على نزار الرشدان، الذي يتميز بالحيوية والقدرة على الربط بين الخطوط وصناعة اللعب، بعدما راكم خبرات احترافية في الإمارات والبحرين والعراق وقطر.

ويُعد الرشدان من أبرز عناصر الجيل الحالي الذي حقق إنجازات لافتة للكرة الأردنية خلال العامين الماضيين تحت قيادة السلامي، وقبله المدرب المغربي الحسين عموتة.